Granville. Élève infirmière, elle est appelée en renfort en tant… qu'aide-soignante

Elle s'y attendait plus ou moins. En raison de la crise du coronavirus, Charlotte a été appelée pour être affectée au service Covid-19 de l'hôpital de Granville-Avranches mi-avril. En attendant, elle doit se rendre disponible à toute heure, comme l'exige le plan blanc, en tant qu'aide-soignante. Or, Charlotte est étudiante en troisième année d'école d'infirmière. Les conditions ne lui conviennent pas.

"Mon stage en cabinet libéral a été stoppé par manques de protection. J'ai ensuite été appelée pour renforcer les équipes, mais je vais devoir intervenir en tant qu'aide-soignante, avec le statut et le salaire d'une étudiante infirmière (soit 50 € la semaine)", déplore-t-elle. Au plein cœur de sa dernière année d'études, Charlotte est angoissée, bien que la crise sanitaire que l'on traverse puisse lui apporter de l'expérience. "Cette crise va nous apprendre à gérer notre stress et à nous adapter, c'est évident, raconte-t-elle. Mais on est censé être diplômé en février 2021 et entrer sur le marché du travail, en situation concrète. On ne sait pas vraiment comment ça va se passer."