Coronavirus. Pénurie de masques : dans l'est de l'Orne, donnez les vôtres en mairie

Si vous n'êtes pas malade et que vous êtes confiné chez vous, il ne sert à rien de porter un masque face au Covid-19. En revanche, cela pourrait être très utile au personnel soignant.

La députée de l'Orne Véronique Louwagie a suggéré aux présidents des Communautés de communes et aux maires de mettre à disposition un lieu de stockage pour pourvoir aux besoins locaux. Les masques sont à déposer dans un emballage : à la mairie de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême, le lundi matin (9h30-12h) ; aux locaux de la police municipale de Mortagne-au-Perche, en semaine (10h-12h et 14h-16h). Du lundi au vendredi (10h-12h) dans les mairies de Rémalard-en-Perche, de Perche-en-Nocé, de Bretoncelles. Au Sap-en-Auge, du lundi au vendredi (9h-12h). Dans la boîte aux lettres de la mairie de Tourouvre-au-Perche pour les petites livraisons. Pour les livraisons plus importantes (sonner à l'interphone de la mairie) les agents s'organiseront pour récupérer le colis sans prise de risque, aux horaires d'ouverture de la mairie, du lundi au vendredi (9h-12h et 14h-17h).