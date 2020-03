Saint-Lô. Coronavirus : l'hôpital recherche du personnel en réanimation

Alors que le nombre de patients atteints du coronavirus accueillis dans les hôpitaux augmente, les services ont besoin de renforts. L'hôpital Mémorial de Saint-Lô a lancé un appel : il recherche en urgence des infirmiers et infirmières pour renforcer son service de réanimation, des besoins humains nécessaires alors que le service a doublé sa capacité avec 16 lits de réanimation.

Le docteur Michel Ramakeurs est responsable du service réanimation de l'hôpital Mémorial de Saint-Lô.

Pour remédier au manque de personnels, plusieurs autres services ont déjà été mis à contribution.

Les candidatures pour ces postes d'infirmiers et infirmières en réanimation sont à déposer le plus rapidement possible, sur le site internet de l'hôpital, dans la rubrique recrutement, lettre de motivation et CV à l'appui.