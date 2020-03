Normandie. Confinement : des maisons de retraite se mettent au Facebook Live

Coronavirus, on est confinés, mais on a des idées, avec une initiative de l'EHPAD (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) des Andaines, qui organise un Facebook Live, le mardi 31 mars à 16 heures.

L'EHPAD des Andaines regroupe les maisons de retraite de La Chapelle-d'Andaine et Couterne (Orne) et celles de Barenton et du Theilleul (sud-Manche). Ces établissements sont en Plan Bleu depuis le 9 mars, et désormais en confinement total. Pour l'instant, tout va bien, malgré (comme partout !) un manque évident de masques. Aucun cas de coronavirus pour l'instant, mais tout est prêt, avec des zones de confinement et du personnel mobilisé, au cas où, sur la base du volontariat.

"Ça n'est pas à un 100 mètres que l'on se prépare, mais à un véritable marathon", explique le directeur. Pour répondre à toutes les questions des familles des résidents, le directeur Laurent Vivier, accompagné de deux médecins salariés (les docteurs Boisselier et Delmas) organisera un Facebook Live le mardi 31 mars à 16 heures.

Connexion via le site Facebook de la maison de retraite.