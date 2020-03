Le Havre. Fin de saison pour le STB : "Il y a plus important que le basket"

"Il y a des choses beaucoup plus importantes que le basket", lance d'emblée Hervé Coudray, l'entraîneur de Saint-Thomas basket (STB), le club havrais de Nationale. Le dimanche 29 mars, la décision de la Fédération, attendue, est tombée. Les compétitions fédérales sont annulées en raison de la crise du coronavirus. Saison blanche en somme : pas de champion, pas de montée et pas de descente. Une déception tout de même pour le STB, qui s'apprêtait à jouer les play-off et, pourquoi pas, le retour en ProB. "On pouvait jouer fièrement notre chance mais, encore une fois, il y a plus grave en ce moment à régler", relativise le coach, qui comprend la décision. Un choix clair, qui permet aux joueurs de savoir qu'ils ne rejoueront pas avant la saison prochaine.

"Ils sont comme des lions en cage"

En plein confinement, ils se devaient de garder une bonne forme physique, au cas où la saison reprendrait. Pas toujours facile en appartement. "Ils sont comme des lions en cage pour certains. Quinze jours sans toucher un ballon et sans courir, ça doit être la seule fois depuis qu'ils ont commencé le basket", détaille Hervé Coudray, qui reste en contact étroit avec ses joueurs pendant le confinement, via le téléphone où les réseaux sociaux.

Là encore, il tient à remettre les choses en perspective. "Certains luttent pour rester en vie et d'autres luttent pour les aider à rester en vie. On n'a pas à se plaindre de notre confinement."

Rendez-vous pour la saison 2020-2021, pour espérer voir les Thomistes jouer leur chance de remonter en ProB.