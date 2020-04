Orne. Covid et personnes handicapées, le difficile quotidien de l'Adapéi

[Témoignage]. On parle beaucoup des EHPAD, mais la situation est également très compliquée dans les Maisons d'accueil spécialisées pour personnes handicapées.

Avec sept cas, l'un des plus importants foyers de contamination dans l'Orne est à la Maison d'accueil spécialisée Le Ponant, à Valframbert près d'Alençon. Sur les 1 100 personnes handicapées mentales dont s'occupe habituellement l'Adapéi de l'Orne, l'association en accueille toujours 270, répartis sur huit sites. Pour Thierry Mathieu, président et lui-même parent concerné : "on a essayé de mettre en place le plus de mesures barrières possible, certaines familles n'ont pas revu les résidents depuis trois semaines. Mais on a été trop faiblement protégé depuis le départ et on en paie le prix."

La situation devient compliquée dans les familles où les personnes handicapées ont été renvoyées. "On entre dans la 3e semaine et on sent des demandes des familles plus nombreuses, mais les personnels du médico-social ont été faiblement protégés, et certaines familles ont peur d'être contaminées par des intervenants extérieurs."