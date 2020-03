Normandie. Une usine partagée pour créer des visières en impression 3D

C'est une usine partagée. En Normandie, une quinzaine de structures s'associent pour créer des visières de protection, destinées dans un premier temps au personnel soignant. Ces fablabs, laboratoires de recherche universitaires ou PME réalisent ces pièces par le biais d'imprimantes 3D et découpeuses laser, suivant un cahier des charges précis. Le projet est coordonné par le Dôme, centre de sciences de Caen, et la Région Normandie.

"L'intérêt, c'est que les pièces sont désinfectables, réutilisables. Ce sont des objets durables, qui se portent en complément des masques", indique Bruno Dosseur, directeur du Dôme. La mise en réseau des différentes structures permet de valider un processus et un coût de production (10 € HT l'unité). Une plateforme en ligne a été conçue par les codeurs de la société caennaise Incaya pour gérer les demandes, les mises en fabrication, les livraisons. "On a près de 1 500 demandes, deux heures après la mise en ligne. On espère monter en charge assez vite, avec 500 pièces par jour", poursuit Bruno Dosseur.

La visière vient en complément des masques. - 3D&G

La matière première utilisée, les plaques de PETG, est fournie localement par Thyssenkrupp Plastics basée à Démouville. La partie visière est réalisée à la découpeuse laser, les parties qui tiennent au niveau du front sont réalisées en impression 3D. "Il faut compter une à deux heures pour l'impression, selon la machine", indique David Danhier, cogérant de 3D&G, l'une des PME parties prenantes, installée à Hérouville-Saint-Clair. Ce revendeur d'imprimantes 3D, qui travaille avec des géants de l'industrie, a vu son activité habituelle stoppée par la crise sanitaire. Ces "boucliers faciaux" sont un nouveau marché : "cinq machines tournent à des cadences de plus en plus importantes. J'ai même des appels de Paris, de Nantes…"

Si l'usine partagée fonctionne pour les visières, d'autres pièces, comme des éléments de respirateurs, pourraient être produites. Le concept, en open source, peut aussi être dupliqué dans d'autres régions.