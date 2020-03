Normandie. Bricolage : Leroy Merlin, Castorama, Bricomarché etc. ouverts en drive

Vous avez du temps et l'envie de refaire la chambre d'amis du sol au plafond ? À moins d'avoir acheté le nécessaire avant le début du confinement, vous devrez patienter. Comme de nombreux commerces, les enseignes de bricolage sont actuellement fermées. Objectif : freiner la propagation du Covid-19.

Le gouvernement a en revanche autorisé ces magasins à poursuivre une activité partielle, pour les produits de premières nécessités ou de dépannage. Plusieurs enseignes comme Leroy Merlin, Castorama, Bricomarché, etc. proposent à leurs clients une commande et un paiement en ligne, puis un retrait en drive, donc sans aucun contact. "Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour éviter tout contact entre clients et collègues, ainsi qu'entre nos collègues eux-mêmes, en établissant de nouveaux protocoles très stricts", explique par exemple sur son site l'enseigne Brico Dépôt. Attention toutefois à vous munir de l'attestation de déplacement dérogatoire si vous devez retirer une commande, en cochant bien la case adéquate.

Vous devrez pouvoir fournir aux forces de l'ordre l'attestation de déplacement dérogatoire. -