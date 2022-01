Votre horoscope signe par signe du dimanche 5 avril

BELIER

Prenez soin de vous, pensez à méditer !

TAUREAU

En amour : Les cœurs à prendre sentent un vent d'aventure, c'est un tremplin pour l'avenir.

GEMEAUX

Beaucoup de glamour aujourd'hui, Vous vous affichez sur les réseaux sociaux.

CANCER

Ne vous laissez pas manipuler par le chantage affectif. Faites-vous respecter mais montrez aussi de la maturité dans vos revendications…

LION

Votre concentration est la source de votre créativité, aujourd’hui. N'hésitez pas à la mettre en pratique !

VIERGE

Un changement important est en vue. Que ce soit, un retour du passé, une mésentente de fond avec votre partenaire, la question sera délicate à trancher. Prenez du recul.

BALANCE

Cupidon n’est pas bien loin. Vous voilà averti !

SCORPION

Votre confiance en vous sera en hausse, c'est le moment de rétablir la vérité avec une personne de votre entourage.

SAGITTAIRE

Cette journée vous laisse les mains libres pour faire table rase de souvenirs encombrants du passé qui freinent vos progrès.

CAPRICORNE

Vous êtes plus réceptif aux autres, plus sûr de vous aujourd'hui, cela vous rend plus détendu face à vos proches.

VERSEAU

Faites-vous plaisir offrez vous des moments 100% détente !

POISSONS

Vous chercherez à vous montrer sous votre meilleur jour. Vous y arriverez sans avoir besoin de vous forcer.