Basket : Gandega out, Binta Drammeh rejoint l'USOM

Depuis la sortie sur blessure de Touty Gandega, dimanche 9 décembre, contre Arras lors du tournoi de préparation d'Amboise, les dirigeants Mondevillais n'ont eu de cesse de passer des coups de fil, au cas où l'indisponibilité de la jeune joueuse s'étendent sur plusieurs mois. Le club vient d'officialiser l'arrivée de la Suédoise Binta Drammeh (1,80 m).

La Suédoise avait déjà été contactée par l'USOM en décembre 2011, peu avant que Katerina Zohnova ne soit recrutée, mais n'avait pu se libérer du contrat qui la liait au club de Telge (Suède). Elle était à l'essai du côté de Toulouse, et sans doute pas loin de s'y engager, quand le genou de Touty Gandega a chamboulé la donne. Binta Drammeh arrive à Mondeville dès aujourd'hui et participera au dernier tournoi de préparation, l'Open de Basse-Normandie, ce week-end à la Halle Bérégovoy.

Il s'agit de sa première expérience en dehors de la Suède. Mais pour avoir participé à l'Eurocup la saison dernière et être passée par toutes les sélections jeunes, elle connaît bien la scène internationale. Ses dernières compétitions affichent des statistiques très intéressantes : 14,5 points, 8,5 rebonds et 1,5 passe décisive en Eurocup, et 13,2 points, 6,8 rebonds et 1,4 passe au championnat d'Europe des U20 l'été dernier. Double championne de Suède, elle tournait à 16,7 points et 9,4 rebonds en championnat.

