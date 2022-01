Cherbourg-en-Cotentin. Des infirmières ouvrent un premier centre de dépistage du Covid-19

Quatre infirmières libérales ont décidé, volontairement, d'ouvrir un premier centre de dépistage du Covid-19 à Équeurdreville, commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin. Depuis mercredi 25 mars, la salle communale de Davoury s'est transformée en véritable centre médical.

Uniquement avec ordonnance du médecin

"Cela nous paraissait normal d'ouvrir un lieu sécurisé, indique Frédéric Bastian, élu adjoint à la promotion de la santé. On recommande tout de même d'aller se faire prélever à l'hôpital, c'est plus simple pour la traçabilité". Les kits de prélèvement ont été fournis par les laboratoires Dynabio de Cherbourg. Les personnes porteuses de symptômes se présentent à tour de rôle pour faire des prélèvements, en respectant les gestes barrières. Néanmoins, cette visite se fait uniquement sur prescription médicale. Si vous avez simplement des maux de tête ou de la fièvre sans avoir obtenu d'ordonnance de la part d'un médecin, vous ne pourrez pas vous faire dépister. Hier, plus d'une vingtaine de tests ont été effectués mais cela risque d'exploser prochainement...