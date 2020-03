Podcast. Confinement : la musique fait du bien

La musique live envahit les réseaux sociaux. C'est beau et bon. Parallèlement, de nombreux festivals normands sont obligés d'annuler ou de reporter leur édition 2020. Le festival de musique du Mont-Saint-Michel et sa baie "Via Aeterna" propose depuis quelques jours sur sa page Facebook des extraits de concerts sélectionnés par son célèbre directeur artistique René Martin.

Les "Carnets d'un confiné" sont diffusés tous les jours à 8h05 sur la radio Tendance Ouest et disponibles en podcast.