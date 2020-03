Coronavirus : vos questions, nos réponses. Personne à risque en arrêt de travail, y a-t-il une perte de salaire ?

Question : "Si nous sommes en arrêt en raison d'une pathologie nous mettant dans la catégorie 'personne à risque', risquons-nous une perte de salaire ?"

Réponse : Peut-être d'abord rappeler ce qu'est une "personne à risque", dans le cadre du coronavirus. La liste est longue, mais ce sont les + de 70 ans et là il n'y a plus de salaire, mais une pension de retraite. Tous ceux qui sont en insuffisance rénale, atteints de maladies cardiovasculaires, les diabétiques insulinodépendants, évidemment les insuffisants respiratoires, mais aussi les femmes enceintes à partir du 3e mois. Ce ne sont que des exemples, la liste est bien plus longue.

Ces personnes de "santé à risques élevés" peuvent bénéficier d'un arrêt de travail, pour les mettre encore plus que les autres à l'abri du coronavirus. Dans ce cas, ils sont pris en charge par l'Assurance maladie, alignés sur les modalités des salariés en termes de délais de carence : 1 ou 3 jours selon que vous soyez fonctionnaire ou dans le privé. Puis, indemnisation selon les barèmes de la Sécurité sociale.