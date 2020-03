Ifs. Insolite : on fête le carnaval à la maison et on envoie sa photo !

À Ifs, près de Caen, on trouve des alternatives pour remplacer le carnaval initialement prévu le samedi 4 avril. On enfile son plus beau costume et on fait la fête directement à la maison, en famille. La Ville lance un concours photo des plus beaux déguisements. Pour participer, il suffit d'envoyer votre plus beau cliché par mail à l'adresse communication.ifs@gmail.com ou par message privé sur la page Facebook de la commune. Vous avez jusqu'au vendredi 3 avril, minuit, pour y participer.