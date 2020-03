Coronavirus. L'hôpital psychiatrique du Rouvray s'adapte dans l'unité

Personne n'a oublié la grève de la faim qui a secoué le centre hospitalier psychiatrique du Rouvray, en mai 2018. Les syndicats relançaient la machine il y a moins d'un an, pour dénoncer le manque de moyens de l'établissement et l'état de la psychiatrie en général. Mais face à la crise sanitaire, ils saluent les prises de décisions concertées de leur direction et qui s'imposaient. "On s'est souvent écharpé, mais là pour le coup, les mesures s'imposaient et sont des questions de bon sens", explique Jean-Yves Herment, infirmier et délégué CFDT.

Des mesures d'anticipation, destinées à limiter les possibilités de propagation du coronavirus et liées directement au confinement. "On a regroupé les lieux de consultation sur quelques centres supports", détaille Gaël Fouldrin, président du comité médical d'établissement, pour garantir la sécurité des patients et des soignants. La consultation téléphonique a été largement développée. Une permanence d'accueil d'urgence est bien sûr assurée, tout comme l'accueil des patients qui ont besoin d'une injection mensuelle, par exemple.

Au sein de l'hôpital, une unité a aussi été entièrement dédiée aux patients qui pourraient être atteints du Covid-19. "Ça permet de les regrouper, pour avoir le maximum de matériel de protection pour les soignants dans cette unité et pouvoir assurer les soins psy associés au soin du Covid", explique Gaël Fouldrin. Une unité qui ne permettra pas toutefois de prendre en charge des formes graves du coronavirus.

Un renfort au CHU

Le CHU de Rouen est en première ligne face à la crise et le CH du Rouvray participe à l'effort. Son unité d'hospitalisation de crise, installée dans les locaux du CHU et qui dispose de 20 lits, a été laissée à disposition pour des patients Covid. "La particularité est qu'il s'agit de 20 chambres individuelles avec des prises d'oxygène. Nous prêtons aussi le personnel soignant dans le cadre d'une coopération entre les deux établissements", éclaire le spécialiste.

Des craintes sur le matériel de protection

Au centre hospitalier du Rouvray comme ailleurs, la crainte est de manquer de matériel de protection, notamment de masques. "Si l'on reste sur les dotations actuelles, tout le monde devrait avoir des masques, mais cela marche à flux tendus. Ce n'est pas très sécurisant", admet Gaël Fouldrin.

"Il y a eu du bricolage avec des masques en tissu. Mais on en a reçu 7 800 en début de semaine et l'ARS nous promet la même chose chaque semaine, abonde Jean-Yves Herment. Ça arrive trop tard et ça ne couvre pas l'ensemble du personnel. Je ne sais pas si tout le personnel doit être couvert, mais pour ceux qui n'en ont pas, c'est angoissant !"

Là encore, la solidarité a joué en partie avec des dons de la part de collectivités territoriales, de la SNCF ou encore de la société Lubrizol, qui a livré des combinaisons de haute protection.