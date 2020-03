Coronavirus : vos questions, nos réponses. Ma machine à laver est en panne, comment faire ?

Question d'Audrey : "Ma machine à laver vient de tomber en panne, puis-je déposer du linge chez une amie ? Les laveries sont-elles ouvertes ? Suis-je autorisée à laver mon linge sur les parkings de supermarchés ?"

Notre réponse : Avec le confinement, il n'est pas possible d'aller chez votre amie. En revanche, il n'y a pas de problème pour vous rendre en laverie automatique, puisqu'elles sont ouvertes. Que ce soit en ville ou sur le parking d'un supermarché, peu importe, tant que cela vous arrange et que ça reste au plus près de votre domicile. En plus de la lessive, il faudra bien penser à votre attestation de déplacement dérogatoire, sur laquelle vous devrez cocher la case des achats de premières nécessité.