Caen doit garder le rythme face au Mans

Le 11 juillet dernier, le club sarthois était condamné par la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion) à poursuivre son chemin en National, deux ans après sa relégation en Ligue 2 et un an et demi après l'inauguration du MMArena, son stade ultramoderne. Réintégré par la commission d'appel de la DNCG, Le Mans FC a sauvé sa tête en Ligue 2 mais n'y impressionne plus grand monde.

L'année dernière, les Sarthois ont terminé premier non-relégable, alors qu'ils avaient frôlé la remontée immédiate la saison précédente. Pour 2012-2013, leur objectif prioritaire est de prolonger leur séjour en Ligue 2, sans se causer autant de frayeurs que dans un passé récent. Pour les dirigeants caennais, Le Mans est l'exemple à ne pas suivre.

Retrouver une assise défensive

Au vu du mercato estival et des résultats qu'il a provoqués jusqu'à présent, ils ne se sont visiblement pas trompés. La prudence n'a pas empêché de constituer une formation performante. Si les Caennais avaient semé le doute en préparation, ils ont rassuré en s'installant avec conviction sur le podium provisoire. Le Stade Malherbe a avalé les six premières journées de championnat sur un rythme intéressant (trois victoires, deux nuls et une défaite) qui demande à être confirmé au sortir de la trêve internationale. Vainqueur de Clermont lors de sa dernière sortie, Le Mans a retrouvé pour sa part un peu de confiance.

Les Sarthois accusent néanmoins de sérieuses difficultés hors de leurs bases avec trois défaites et un match nul comme très maigre bilan actuel. A l'inverse, Caen a remporté avec la manière les trois matchs disputés au stade d'Ornano. S'ils conservent le jeu chatoyant qu'ils ont affiché en ces occasions et la solidité défensive qui les accompagnait avant leur récent match à Sedan (2-2), les Normands assumeront très probablement leur étiquette de favoris.