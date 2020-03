Confinement. L'écho des réseaux : les contenus qui font du bien

Confinement, jour dix. Si cette situation si spéciale peut être source d'anxiété pour les confinés, les réseaux sociaux sont parfois là pour apporter un peu de légèreté. Un peu d'humour, un peu de détournements et beaucoup d'autodérision. Internet relaye aussi les belles initiatives pour ceux qui ne sont pas confinés et luttent contre le virus. Et ça fait du bien.

Tendance Ouest partage ces pastilles de vie quotidiennes, que vous avez peut-être manquées dans vos fils d'actualité.

Le Central Perk est fermé

Pour les grands fans de la série Friends, voici une vidéo qui nous laisse imaginer à quoi pourrait ressembler le quotidien de Ross, Rachel, Phoebe, Joey et Chandler, basé sur quelques-uns des moments de solitude les plus mythiques de la série !

Ca a l'air bien, Friends en 2020 pic.twitter.com/5RfIgUpOq0 — Une utilisatrice du réseau social (@Ganeshdeux) March 22, 2020

Les apprentis illustrateurs confinés

Pour faire passer le temps à vos enfants, l'illustrateur de bande dessinée Riad Sattouf et Pénélope Bagieu ont mis à disposition sur les réseaux sociaux quelques planches vierges de leurs albums !

"On se retrouve dans une heure sur le palier ? "

Le compte Instagram "Parent épuisé" fait déculpabiliser les familles confinées. Drôle, dédramatisant mais utile car le compte propose, tous les jours, des conseils à destination des parents.

La Manche via Instagram

Avec le confinement, nos envies de liberté et de grand air sont réduites à néant. Le compte Instagram de l'office du tourisme de la Manche continue de partager sur son compte les plus beaux paysages et clichés de la Manche.

Pour s'aérer l'esprit, en restant chez soi.

Les Beatles.lol

Relayé par Michel Denisot sur son compte Instagram, un internaute détourne la couverture de l'album Abbey road des Beatles avec brio. Fallait y penser John !

Le cinéma détourné

Comme pour les œuvres d'art, la société de distribution Le Pacte détourne quelques affiches de films. On pourrait aussi imaginer, dans la catégorie films français. Le Sens de la fête deviendrait Le Sens de la fête… annulée ou Le Dîner de cons, Le Dîner de confinés…

Le Pacte prend très au sérieux les mesures de "distanciation sociale" demandées par le gouvernement.

On a donc dit aux personnages de nos affiches "#RestezChezVous" ! pic.twitter.com/QXGlGtk9bD — Le Pacte (@Le_Pacte) March 24, 2020

Des filtres pour la messe

Ce prêtre italien avait de la suite dans les idées pour que tout le monde suive son office : un live Facebook. Il a juste oublié d'enlever les filtres qui ajoutent quelques fantaisies sur les visages…

In Italy today, a priest decided to live-stream a mass due to COVID-19. Unfortunately he activated the video filters by mistake. pic.twitter.com/zu2qwAlCyT — Gavin Shoebridge (@KiwiEV) March 24, 2020

"Tant qu'il y a du reblochon, il y a de l'espoir"

Le texte affiché sur cette banderole sera votre mantra. Rappelons au passage qu'il n'y a pas de saison pour la tartiflette, la raclette, la fondue savoyarde et pas de jour précis pour bruncher.

#confinementjour9 . Moi je dis que tant qu'il y a du reblochon, y a de l'espoir!!😅😅😅😅😛 pic.twitter.com/egQQC3C2pV — c'est moi quoi (@Karine2Bertrand) March 25, 2020

La belle attention du jour

Les personnels hospitaliers de Cherbourg-en-Cotentin ont eu une belle surprise ce matin et l'ont immortalisée sur leur compte Twitter.

Une petite chanson pour finir ?

Joli détournement de Ton invitation de Louis Attaque par cet internaute. Pour la suite, on pensait à : "Car j'ai confondu, avec l'ancienne attestation " ?