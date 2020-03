Alençon. Le quotidien d'un maire confronté à la gestion locale de l'épidémie de coronavirus

Comme tous les maires de France, celui d'Alençon Emmanuel Darcissac est confronté à l'inédit : gérer la crise du coronavirus dans sa ville. Depuis le mardi 17 mars, les maires doivent gérer une situation qu'ils n'avaient sans doute jamais imaginée : la crise du coronavirus et le confinement de la population. Magasins, services fermés. Familles à la maison. "C'est une mobilisation au quotidien avec la préfecture, l'hôpital et les services de la ville", explique par exemple Emmanuel Darcissac, le maire d'Alençon.

"Tout d'abord, il faut s'assurer que les règles du confinement, mais aussi que les barrières sanitaires soient bien respectées." Dix agents sont mobilisés pour cela à Alençon, ceux de la police municipale et les ASVP (Agents de surveillance de la voie publique). "Globalement, les règles sont ici bien respectées, affirme le maire, j'en remercie l'ensemble de la population qui est confinée." Mais c'est aussi l'aide aux personnes les plus fragiles, âgées, qui ne peuvent pas se déplacer. Trois agents y sont affectés, épaulés par un réseau d'entraide et de solidarité qui s'est mis en place. "C'est aussi des appels téléphoniques réguliers vers les personnes les plus vulnérables", précise Emmanuel Darcissac (Contact CCAS : 02 33 32 41 11). Un certain nombre de services publics doivent continuer à accueillir la population : l'état civil (sur rendez-vous, exclusivement pour les déclarations de naissances ou de décès), mais aussi par exemple le centre municipal de santé à Courteille (02 33 80 32 44).

Autre très gros chapitre : l'économie. Le maire se dit "très préoccupé". Il a organisé une rencontre entre la Chambre de commerce, la Chambre de métiers, les associations de commerçants, pour réfléchir aux aides complémentaires que la Ville pourrait mettre en place aux côtés de celles annoncées par le gouvernement. Ce sera par exemple, dès début avril, "la mise en ligne d'un site internet de vente en commun, un 'Market Place' sur lequel vous allez retrouver les produits de tous les commerçants alençonnais qui sont actuellement fermés". Concernant les marchés, fermés sur décision gouvernementale pour éviter la propagation du Covid-19, même si le dossier est à l'étude, aucune dérogation ne semble possible pour Alençon. (Contact service éco : 06 72 90 74 39). Enfin, pour garder le lien avec les habitants, le maire réalise une fois par semaine un Facebook Live en direct, en réponse aux questions des habitants. Le prochain aura lieu le mardi 31 mars à 15 heures. Il a également créé une page Facebook Alençon Solidaire qui compte 300 membres, pour l'échange de bons plans.