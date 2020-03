Normandie. Confinement : en prison, des détenus tendus et des familles déçues

En cette période de confinement, les détenus sont encore plus isolés du monde extérieur que d'habitude. Leurs familles ont interdiction de se rendre aux parloirs, seuls des échanges téléphoniques sont possibles. Et la situation devrait se prolonger autant que le confinement, qui doit permettre d'éviter des cas de coronavirus au sein du milieu carcéral.

Plusieurs incidents en prison

"C'est difficile de répondre à la question, puisque les tests ne sont pas pratiqués, expose Oualid Nahal, délégué syndical FO pénitentiaire pour le Grand Ouest (dont les établissements de Rouen et Val-de-Reuil). Il y a des suspicions chez plusieurs agents qui sont confinés." Pour assurer leur travail dans de bonnes conditions, les surveillants pénitentiaires demandent d'ailleurs des masques et du gel hydroalcoolique : "Les agents sont inquiets pour leur santé et la santé de leur famille car ils travaillent dans un milieu fermé."

Cet enfermement, accentué par le confinement, exacerbe les tensions dans les cellules. Plusieurs incidents "entre détenus et entre les détenus et le personnel" ont été enregistrés le mercredi 25 mars, au sein du centre de détention de Val-de-Reuil. "Notre personnel est très inquiet", souligne Oualid Nahal.

Le téléphone comme seul lien

Face à cette situation, l'administration pénitentiaire essaye de maintenir du lien social pour les détenus. "Ceux qui ont accès au téléphone, la direction de l'administration pénitentiaire leur a offert 40 euros pour qu'ils puissent appeler leur famille", explique Annick Kerlau, présidente de l'association nationale des visiteurs de prison pour les établissements de Rouen, Val-de-Reuil et Évreux.

Les familles, elles, ont repris le stylo et le papier pour échanger avec les détenus. "On ne sait pas s'ils les reçoivent ou non, nous n'avons pas de réponse", souligne-t-elle, alors que l'association envoie, elle aussi, du courrier à des détenus. Autre changement intervenu en raison du confinement : ce ne sont plus les familles qui apportent du linge propre aux détenus, celui-ci est désormais directement lavé en prison.