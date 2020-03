Bolbec. Le refuge pour animaux de Lintot lance un appel aux dons

Les refuges pour animaux doivent s'adapter, en cette période de confinement. À la Société bolbécaise de protection des animaux (SBPA) de Lintot, il ne reste plus que deux salariés sur cinq et quelques bénévoles pour s'occuper quotidiennement des 25 chiens et 80 chats présents. Il faut continuer à faire les soins, nourrir les animaux, désinfecter les boxes et promener les chiens. Le refuge est évidemment fermé au public. Les adoptions ne sont plus possibles, ce qui laisse la SBPA sans ressource financière. Les stocks de nourriture et de produits de nettoyage sont suffisants, ce qui n'est pas le cas pour la litière. Le refuge s'inquiète également pour ses finances (il faut payer les salariés et le vétérinaire). Un appel aux dons est lancé.