Coronavirus : vos questions, nos réponses. Pendant combien de temps est-on porteur sain ?

Question d'un auditeur : "Pendant combien de temps peut-on être porteur sain du virus ?"

Notre réponse : il faut rappeler que de nombreuses personnes sont malades du coronavirus sans développer de symptômes. C'est notamment le cas chez la plupart des enfants et adolescents. On parle de malades asymptomatiques mais qui restent tout de même contagieux. Le temps qui s'écoule entre le moment de la contagion et l'apparition des symptômes est de trois à cinq jours, ce délai peut aller jusqu'à 14 jours. Mais cela concerne ceux qui présentent des symptômes, cela peut être un peu plus long pour les porteurs sains. Par contre, une personne asymptomatique est moins contagieuse puisqu'elle ne tousse et n'éternue pas.