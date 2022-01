Coronavirus. L'École de management de Normandie fait un don de 5 700 masques

Pour faire face à la grippe H1N1, l'École de management (EM) de Normandie avait fait l'acquisition de 5 700 masques FFP2 en 2009. L'établissement a décidé, face à la pandémie de coronavirus, d'en faire don. Ainsi, 4 800 ont été confiés à la préfecture du Calvados, au MEDEF Calvados et au MEDEF Seine Estuaire. "Ces derniers ont été dispatchés entre l'Hôpital privé de l'Estuaire au Havre, la Polyclinique du Parc et le CHU à Caen, ainsi qu'à des EHPAD et cliniques privées de la région normande", explique l'école. Les 900 autres masques ont été distribués à des collaborateurs ayant des proches exerçant dans le domaine médical : médecins de ville et urgentistes, infirmiers, aides-soignants, dentistes, pharmaciens, etc.