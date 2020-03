Coronavirus: vos questions, nos réponses. Peut-on aller travailler avec des chèques emploi service ?

Question de Sonia : "Mon mari travaille en chèques emploi service chez les particuliers pour l'entretien des espaces verts : peut-il aller travailler ?"

Réponse : Oui Sonia, pas de souci. C'est vrai que la communication n'a pas été limpide puisque d'un côté, on nous martèle "restez à la maison", mais de l'autre, le ministre de l'Économie l'a souvent répété : "il faut que l'activité économique continue". Votre mari est seul, l'entretien des espaces verts, c'est dehors, donc juste bien respecter la distance d'éloignement d'un bon mètre avec ses clients. Et cocher la case n°1 de la nouvelle attestation de déplacement dérogatoire de déplacement entre le domicile et le lieu d'activité professionnelle.