Coronavirus. Les États-Unis, nouvel épicentre ? Un Normand expatrié témoigne

"On a environ deux semaines de décalage avec vous", analyse Cyril Le Baillif. Ce Seinomarin originaire des Trois-Pierres vit à New-York dans le Queens depuis des années avec son épouse et ses deux enfants.

Depuis le dimanche 22 mars, ils sont désormais eux aussi confinés, sur décision du gouverneur de New-York car le choix se fait État par État dans la fédération. "La grosse différence, c'est qu'on n'a pas le système d'attestation, donc les gens sont responsables de ne pas sortir de chez eux", explique le Normand. Au moment de réaliser cette interview, trois États étaient en confinement, avec l'État de Washington et la Californie.

Des règles plutôt bien respectées, qui donnent lieu à des images surprenantes dans la "Big Apple", habituellement grouillante. "Je suis sorti pour faire des courses et le plus choquant, c'était de voir que tout est fermé ! Même les boulangeries étaient fermées."

Pour Cyril, qui travaille dans la banque, et son épouse, pas de problème pour télétravailler. L'école a aussi repris à distance pour les enfants, après une semaine de pause.

Le système de santé américain : "Un gros souci aux États-Unis"

L'inquiétude porte surtout sur les capacités du système de santé aux États-Unis. "C'est un gros souci car tout le monde est en mode privé", explique le Trois-Pierrais, qui s'interroge sur les places disponibles. "Ils sont en train de réfléchir à convertir un grand centre d'événementiel en hôpital."

Les masques semblent également manquer et, comme en France, des médecins et personnels soignants à la retraite sont appelés en renfort.

"Ça renforce la cohésion familiale"

Pas toujours évident de vivre ces situations anxiogènes loin de sa famille, toujours en Normandie pour Cyril et en Russie pour son épouse. Il assure néanmoins ne pas être "trop inquiet". "Ça renforce la cohésion familiale", lance-t-il même, assurant multiplier les échanges avec ses parents, son frère et sa sœur en France, malgré le décalage horaire. "J'ai besoin de garder contact avec tout le monde. On en profite pour savoir comment ça se passe chez eux. Ça donne aussi des infos qu'on n'a pas forcément à la télévision."