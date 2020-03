Coronavirus. Deux morts dans la Manche

Le dernier bilan communiqué par la préfecture de la Manche, mardi 24 mars en fin de journée, fait état de 107 cas confirmés de Covid-19 dans le département. Parmi ces cas, 15 sont hospitalisés et deux personnes sont décédées.

Le préfet de la Manche rappelle l'importance des gestes barrières et la consigne générale de rester chez soi. Il a, par ailleurs, interdit l'accès aux plages et la circulation des piétons et des vélos sur l'ensemble des espaces côtiers (digues et plages) du littoral de la Manche.