Normandie. Coronavirus : six décès en 24 heures, la vague épidémique arrive

Le dernier bilan de l'Agence régionale de santé (ARS) montre la progression de l'épidémie de coronavirus en Normandie. Seize décès ont été enregistrés ce mardi 24 mars (11 hommes et cinq femmes, avec un âge médian de 77 ans), soit six de plus que la veille. "En 72 heures, il y a eu une hausse de 78 % des décès", indique la directrice générale de l'ARS Christine Gardel, en rappelant qu'il s'agit là d'un décompte qui ne concerne que l'hôpital. Il s'agit là d'un indicateur qui "montre la dynamique de l'épidémie".

Des cas groupés en EHPAD

Ces chiffres font dire à Christine Gardel que la vague de l'épidémie arrive : "On s'attend à ce que ce soit le milieu de la semaine prochaine, si ce n'est pas en cette fin de semaine." Par ailleurs, la directrice générale de l'ARS indique que plusieurs cas de malades de coronavirus ont été enregistrés dans au moins trois EHPAD de la région.

Pour expliquer cette hausse du nombre de cas ces derniers jours, l'ARS évoque l'arrivée de nombreux habitants de l'Île-de-France avant la mise en place du confinement : "Nous avons eu une forte augmentation de la population dans tous les départements normands."

Des lits supplémentaires en réanimation

Il faut "préparer la réponse du système de santé pour faire face à une augmentation de l'arrivée du nombre de patients", poursuit Christine Gardel. Le coronavirus a la particularité d'entraîner, pour les formes graves, des hospitalisations allant jusqu'à trois semaines dans un service de réanimation.

La capacité habituelle en Normandie est de 240 lits en réanimation, elle est portée aujourd'hui à 300, avec une marge supplémentaire de 116 lits, soit 416 places en réanimation au maximum des capacités dans tous les établissements publics et privés de la région. "Au regard de la vague du Grand Est, ça pourrait ne pas être suffisant", indique Christine Gardel.

Développement de la téléconsultation

La directrice générale de l'ARS rappelle que les patients présentant des symptômes doivent appeler le 116 117 ou leur médecin traitant pour être pris en charge. Le travail de l'ARS est d'ailleurs ciblé sur les médecins de ville, avec le développement de la téléconsultation, pour "éviter que les patients symptomatiques aillent au cabinet du médecin".

Une centaine de tablettes ont été achetées par l'ARS et seront mises à disposition des professionnels de santé, les discussions sont en cours avec les unions régionales des médecins libéraux et des infirmiers pour recenser les besoins. Il pourra s'agir de téléconsultation simple ou bien aidée par un infirmier qui se rend au domicile du malade.

Enfin, des professionnels de santé retraités ont été contactés par l'ARS pour savoir s'ils pouvaient se mobiliser dans cette crise sanitaire. Il s'agit d'un "appel au volontariat" et "une quarantaine se sont manifestés", indique Christine Gardel. L'ARS veut également mobiliser les étudiants aides-soignants ou infirmiers, pour "venir aider sur l'organisation des soins dans les EHPAD ou les services de réanimation".