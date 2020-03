Coronavirus. Distribution de masques : le point en Normandie

À la demande du gouvernement, tous les stocks de masques ont été réquisitionnés, en vertu de l'état d'urgence sanitaire, pour fournir les professionnels de santé qui ont en charge des patients atteints du Covid-19. "Les stocks qui ont été réquisitionnés sont en cours de distribution en région", expliquait l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie la semaine dernière, afin d'alimenter les structures médico-sociales dans le besoin.

L'ARS de Normandie a annoncé, ce mardi 24 mars, que 1 641 800 masques chirurgicaux et FFP2 ont été distribués en Normandie. Comment vont-ils être répartis ?

À qui sera destinée la réquisition de masques ?

Les livraisons ont été effectuées auprès de onze établissements du Groupement hospitalier de territoire (GHT). Ces établissements servent de plateforme pour ensuite redistribuer dans les établissements de santé publics et privés, des EHPAD, des structures pour les personnes handicapées et des transporteurs sanitaires comme le SDIS. Ils auront à leur disposition 1 141 800 masques chirurgicaux et FFP2.

Viennent ensuite les médecins, les infirmiers libéraux, les pharmaciens, les sages-femmes, les services d'aide à domicile et les dentistes. Un stock de 500 000 masques va leur être livré dans la région.

Où seront-ils distribués en priorité ?

Cette distribution a été faite à l'échelle nationale et concerne toutes les zones d'expositions à risque. En Normandie, le Calvados figure dans la liste arrêtée par Santé Publique France. Depuis le samedi 21 mars, l'Eure, la Manche et la Seine-Maritime se sont ajoutés à la liste. Ils sont donc prioritaires.

Comment est constitué le stock au niveau régional ?

L'ARS de Normandie annonce par ailleurs qu'un stock régional est constitué à partir des stocks existants réquisitionnés, mais aussi à partir des dons des collectivités, des particuliers, ainsi que des entreprises.

D'ores et déjà, un stock de 250 000 masques a été constitué et distribué entre le samedi 21 et le dimanche 22 mars, avec l'aide du SDIS en parallèle de la stratégie nationale. La Région a annoncé la commande de deux millions de masques et la CCI Normandie a encouragé les entreprises à faire don de leurs stocks.