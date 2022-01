Coronavirus : vos questions, nos réponses. Est-il désormais interdit de faire du sport à l'extérieur ?

Question posée : "Est-il désormais interdit de faire du sport à l'extérieur ?"

Réponse : Non, ce n'est pas interdit, mais les règles sont désormais plus strictes depuis le lundi 23 mars. Le Premier ministre Edouard Philippe a donné de nouvelles directives de confinement vis-à-vis des loisirs. L'activité physique est désormais limitée à une heure, dans un rayon maximum d'un kilomètre autour du domicile, en étant seul. Et cela une fois par jour. Désormais, il faudra indiquer l'heure de sortie sur votre attestation de déplacement dérogatoire pour votre footing ou votre séance de marche rapide. Comme pour toutes les consignes, en cas de non-respect, vous vous exposez à une amende de 135 €.