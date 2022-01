Coronavirus à Caen. Infirmière aux urgences du CHU : "On attend le tsunami"

"C'est le calme avant la tempête", s'exprime Claire, du service des urgences du CHU de Caen. Face à la pandémie du coronavirus qui ne cesse de se propager en Normandie, les blouses blanches s'attendent à recevoir une vague de patients dans les jours et semaines à venir.

Pour cela, le service des urgences, par exemple, s'adapte continuellement. "On fait de courtes réunions tous les jours qui sont primordiales, on change le "circuit patient", ajoute cette infirmière. On attend le tsunami."

"Être là pour gérer cette crise est la consécration de notre travail"

Dans une ambiance à la fois anxiogène et solidaire, Claire se prépare aussi mentalement à la maison. "On se repose un maximum dès qu'on a un temps mort" pour reprendre évidemment le plus d'énergie possible.

Les initiatives solidaires envers le personnel soignant se sont d'ailleurs multipliées ces derniers temps, pour le plus grand bonheur de Claire. "Ça nous booste. Nous sommes fiers d'être en première ligne. Être là pour gérer cette période de crise est la consécration de notre travail."