[Témoignage] Le Petit-Quevilly. Après une semaine de confinement, "l'ambiance est encore bonne"

"L'ambiance est encore bonne, c'est le début, mais c'est sport !", lance en riant Paméla Maillet, confinée chez elle à Petit-Quevilly avec son conjoint Cyril et ses deux enfants, Elyott, 10 ans, et Ewen, 6 ans. Elle télétravaille en partie, mais continue à se rendre sur le terrain, à la rencontre de personnes en situation de handicap.

Elyott s'adapte à l'école à la maison. - DR

À la maison, les choses s'organisent. "Avec deux enfants à deux niveaux différents, ce n'est pas évident de prendre du temps pour chacun", explique-t-elle. L'emploi du temps est resté le même qu'avant. Tout le monde se lève à 8 heures pour garder les bonnes habitudes. "Après, il faut aussi s'occuper de la maison et télétravailler. Par exemple, envoyer un mail avec des pistolets Nerf qui vous passent au-dessus de la tête. C'est assez rigolo… pour l'instant."

"On garde des idées de côté"

Atelier bricolage pour Ewen. - DR

Paméla apprécie plus que jamais d'avoir un jardin pour que les enfants puissent "se dépenser". De quoi limiter les écrans à "une demi-heure par jour, si les devoirs sont bien faits". Un peu plus depuis hier et l'école à la télévision que Paméla a trouvée "pas mal, ça change des polycopiés".

Et puis, la famille multiplie les activités : "jardinage, jeux de société… On fait aussi de la cuisine, pas mal."

Une activité de ce type par jour dans la famille, pour "garder des idées de côté" et ne pas se retrouver trop vite sans activité nouvelle. "Les enfants choisissent et ça leur permet aussi de se projeter sur la journée du lendemain."

Le confinement, c'est chacun à sa manière.