Coronavirus. Un site officiel permet d'évaluer ses symptômes 

Le site maladiecoronavirus.fr est un site d'information gratuit référencé par le ministère de la Santé qui permet à toutes les personnes inquiètes d'avoir contracté le virus ou bien ayant des symptômes d'effectuer une autoévaluation et d'être redirigées au mieux.

Vingt-quatre questions

Le test, composé de 24 questions (état de santé, antécédents), a été conçu à partir des dernières données scientifiques en partenariat avec des médecins spécialisés et l'Institut Pasteur. À l'issue du questionnaire, l'utilisateur est orienté sur la marche à suivre : soit rester confiné, soit obtenir un avis médical ou encore appeler le 15. Ainsi, ce site pourrait contribuer, selon ses créateurs, à désengorger le numéro du SAMU. Le site a été créé par un consortium d'entreprises privées, intitulé l'Alliance digitale contre le Covid-19. Il regroupe à l'heure actuelle douze entreprises.

Des réponses anonymes pour aider la recherche

Ce test est entièrement anonyme et gratuit. Les données récoltées serviront exclusivement à des fins de recherche et d'étude épidémiologiques, pour améliorer les connaissances et accélérer la recherche d'un traitement contre le Covid-19.