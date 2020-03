Seine-Maritime. Prime de 1 000 € chez Carrefour : "Ça nous a reboostés !"

Au lendemain de l'annonce, le dimanche 22 mars, par le groupe Carrefour du versement d'une prime de 1 000 € à ses salariés, ceux-ci sont encore dans l'attente d'avoir plus de précisions. Mais Jennifer Goujon, employée du magasin Carrefour à Mont-Saint-Aignan, sent que cette annonce a "reboosté les salariés".

De la solidarité

L'ambiance s'est ainsi améliorée car, "en fin de semaine dernière, beaucoup étaient dans l'inquiétude, l'anxiété. Aujourd'hui, on les sent redynamisés. Avec cette ambiance et l'entraide, la solidarité avec les collègues est revenue. C'est très positif."

Dans les rayons, si les clients restent encore nombreux avec parfois des tensions vis-à-vis des employés du magasin, Jennifer Goujon veut retenir aussi les messages de solidarité adressés par certains : "Nous avons de beaux messages de clients qui remercient tout le monde. Ça fait plaisir car des clients sont aussi solidaires avec nous. Heureusement, il n'y a pas que des gens négatifs !"