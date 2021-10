Le Parc Normandie-Maine, le Parc du Perche et le Parc des Marais du Cotentin et du Bessin dévoilent leurs richesses naturelles et culturelles tout le mois de septembre grâce à des visites, animations, spectacles et randonnées.

Les animations sont familiales, avec ou sans réservations. Retrouvez tout le programme en téléchargement à la fin de cet article.

Ecoutez Jean-Karl Deschamps nous présenter cette initiative: