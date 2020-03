Normandie. Coronavirus : deux nouveaux décès et 117 nouveaux cas

Deux personnes porteuses du coronavirus Covid-19 sont décédées en Seine-Maritime. Il s'agit deux hommes, respectivement âgés de 71 et 82 ans. Le nombre total de décès depuis le début de l'épidémie est de 9 personnes en Normandie, 8 hommes et 1 femme.

Par ailleurs les cas de contamination ne cessent d'augmenter, entre samedi 21 et ce dimanche 22 mars, 117 cas nouveaux ont été détectés sur le territoire Normand.

170 cas dans la Seine-Maritime, dont 42 nouveaux cas ; 129 cas dans le Calvados, dont 30 nouveaux ; 87 cas dans la Manche, dont 24 nouveaux ; 53 cas dans l'Eure, dont 13 nouveaux cas et 23 cas dans l'Orne, dont 8 nouveaux.

Depuis le 24 février, 462 personnes ont été testées positives au COVID-19 en Normandie, 126 personnes sont hospitalisées, 71 en Seine-Maritime, 20 dans le Calvados, 19 dans la Manche, 12 dans l'Eure et 4 dans l'Orne précise l'Agence Régionale de Santé.

Depuis le 19 mars, le Calvados est considéré comme zone à risque avec une circulation virale importante vis-à-vis du Covid-19.

Depuis le 21 mars, au regard du nombre de cas l'Eure, la Manche et la Seine-Maritime sont également considérées comme zones à risque. Afin de limiter la propagation du virus, l'ARS rappelle le nécessaire respect des mesures de confinement et que les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale sont indispensables pour se protéger de la maladie.