Il classe les banques de Basse-Normandie selon l'offre la plus favorable aux consommateurs. Résultat : c'est la Banque postale qui propose les tarifs les plus avantageux, suivi de BNP Paribas et du Crédit lyonnais. En queue de peloton figurent le Crédit mutuel de Normandie et le Crédit du Nord.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire