Le Havre. Confinement : la collecte du textile et des biodéchets suspendue

Après avoir fermé les centres de recyclage, Le Havre Seine Métropole suspend ce vendredi 20 mars la collecte de textile et des biodéchets. Une mesure prise dans le cadre du confinement pour lutter contre l'épidémie du Covid-19. La collecte de textile n'étant plus assurée, il est demandé aux habitants de ne plus mettre de textile dans les colonnes dédiées.

À partir du lundi 23 mars, la collecte des biodéchets (bac couvercle marron) n'est plus assurée. Tous les ateliers de jardinage durable ainsi que la semaine du compostage sont également annulés et la distribution de composteurs ne pourra pas se faire.

Pour rappel, tous les centres de recyclage sont fermés depuis le début du confinement.