Le coronavirus a tué plus de 10.000 personnes, inquiétude grandissante pour les pays pauvres

En outre, trois milliards de personnes n'ont même pas les armes les plus basiques contre le virus, l'eau courante et le savon, s'alarment des experts des Nations unies, qui craignent la perte de "millions" de vies.

En Afrique du Sud, même si seulement 200 cas sont pour l'instant recensés, la progression de la maladie est si rapide que 60% des 56 millions d'habitants pourraient être à terme contaminés, estiment les autorités. Etant données les conditions de vie misérables et les structures de santé dans de nombreuses villes et townships, cela pourrait provoquer une hécatombe.

La pandémie a fait au moins 10.316 morts depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11h00 GMT. L'Europe, et en premier lieu l'Italie, totalisait à elle seule 5.168 décès, loin devant l'Asie (3.431 décès).

Les restrictions à la liberté de circulation concernent désormais sur la planète plus d'un demi-milliard de personnes, appelées par leurs autorités à rester confinées chez elles.

En Allemagne, l'Etat régional le plus peuplé, la Bavière (13 millions d'habitants) a été le premier à décréter vendredi le confinement de sa population.

"Nous allons réduire à presque rien l'ensemble de la vie publique", a annoncé le chef du gouvernement bavarois, Markus Söder. Comme dans de nombreux autres pays, les Bavarois ne peuvent désormais, pour au moins deux semaines renouvelables, plus sortir de chez eux que pour aller travailler, faire des courses alimentaires ou se rendre à la pharmacie ou chez le médecin.

Au Brésil les célèbres plages de Rio seront fermés pour au moins deux semaines et en France le littoral a été interdit aux promeneurs qui venaient trop nombreux y prendre le soleil malgré les consignes. En Jordanie, un couvre-feu sera imposé à partir de samedi.

"Comme des zombies"

Qualifié d'"ennemi de l'humanité" par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'épidémie de Covid-19 a jusqu'à présent contaminé plus de 240.000 personnes dans le monde.

En Italie, placée en confinement généralisé depuis une semaine, le nombre de prêtres morts du coronavirus, après être venus bénir les patients dans les hôpitaux, s'allonge de jour en jour.

"Équipés d'un masque, d'une casquette, de gants, d'une blouse et de lunettes nous, les prêtres, nous promenons dans les salles comme des zombies", a raconté le curé d'une paroisse de Bergame (nord). "On ne sait plus où mettre les morts. Certaines églises sont utilisées" pour cela, s'alarme l'évêque de la ville, Mgr Francesco Beschi.

Le gouvernement italien envisage d'adopter rapidement de nouvelles mesures plus restrictives, notamment sur les activités de plein air, afin de dissuader encore davantage la population de sortir.

La Chine n'a elle fait état vendredi d'aucune nouvelle contamination d'origine locale, pour le deuxième jour consécutif, offrant un espoir sur l'efficacité des mesures de confinement.

Pour des dizaines de milliers de Chinois - étudiants, professionnels, sportifs - à l'étranger, notamment en Europe, le mot d'ordre est désormais: "Rentrer à la maison", même s'ils sont désormais confrontés à la méfiance d'une partie de leurs compatriotes.

Les poules du jardin

La Chine est désormais capable d'envoyer dans le reste du monde ce matériel qui fait souvent défaut : un avion a livré vendredi en République tchèque plus d'un million de masques de protection respiratoire.

Sur le plan diplomatique, la Chine a accusé vendredi Donald Trump de "fuir ses responsabilités" après des propos du président américain estimant que le monde payait "le prix fort" pour la lenteur chinoise à communiquer sur le nouveau coronavirus.

Washington a suspendu vendredi la délivrance de tous les visas ordinaires dans tous les pays du monde. "Dans la limite du possible, les ambassades et consulats continueront à délivrer des visas d'urgence", a précisé le Département d'Etat, promettant de reprendre le reste des services "dès que possible".

Des multinationales de l'industrie pharmaceutique se sont engagées jeudi à fournir un vaccin contre le Covid-19 "partout dans le monde", dans un délai estimé de 12 à 18 mois minimum.

Particulièrement touchée aussi, l'Espagne se prépare à affronter "les jours les plus durs" de la pandémie en incorporant des milliers de personnels soignants.

Dans les coins isolés du pays, la solidarité est au rendez-vous.

Comme d'autres jeunes de son petit village de Castille, Sergio Caminero, 30 ans, fait les courses de ses voisins âgés. Il offre les œufs des poules qu'il élève dans son jardin, un autre donne le lait de ses chèvres. "Si les choses empirent, au moins dans les villages, on sera auto-suffisant", assure-t-il.

Au bord de la récession

Au-delà du drame sanitaire, le nouveau coronavirus risque de plonger le monde dans la récession, malgré les milliers de milliards débloqués en urgence aux Etats-Unis et en Europe.

Jusqu'à 25 millions d'emplois sont menacés en l'absence de réponse coordonnée à l'échelle internationale, a averti l'Organisation internationale du travail.

La Banque centrale européenne (BCE) a déjà prévenu que l'économie du Vieux Continent allait "se contracter considérablement".

Et le Premier ministre italien Giuseppe Conte a demandé à l'Union européenne d'utiliser "toute la puissance" de son fonds de secours, doté d'une force de frappe de 410 milliards d'euros.

Le célèbre salon aéronautique britannique de Farnborough, prévu en juillet, a été annulé.

es Bourses étaient toutefois en forte hausse vendredi, rompant avec un début de semaine cauchemardesque, les investisseurs misant sur l'effet des plans de relance annoncés.

Hong Kong a pris plus de 5% en clôture. Et l'Europe prenait le même cap positif: Paris prenait près de 5% et Francfort plus de 4% à la mi-journée, alors que Londres suivait le même mouvement.

burx-thm-mm/cr