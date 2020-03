Manche. Appel aux dons : besoin de masques en urgence pour les ambulanciers

Ils sont en première ligne et pourtant, ils ne sont pas protégés contre le Covid-19 à cause d'un manque criant de matériel. Les ambulanciers de la Manche font face à une pénurie de masques.

"La réserve de masques est pratiquement à zéro maintenant, certaines des 47 entreprises du département n'ont déjà plus rien", explique Jean-Charles Davodet, directeur d'ambulances dans le nord-Cotentin et président du GIE Pivot Manche, groupement d'ambulanciers et de taxis indépendants. Sans masque, difficile de continuer de travailler. "Le chauffeur prend le risque de ne pas se protéger et de contaminer le patient s'il est touché, et inversement." Même si jusqu'ici, l'entreprise Davodet transporte cinq à six patients par jour, qui présenteraient des symptômes de Covid-19, et "bénins", les professionnels sont inquiets car "le pic n'a pas encore été atteint". Les ambulanciers de la Manche appellent les entreprises et les particuliers qui auraient des masques à en donner en appelant le 06 82 29 50 15 ou via l'adresse mail : manchesolidaire.covid19@gmail.com.