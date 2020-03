Tendance Confidences. Rencontre avec le père Pierre Amar

Pour le père Pierre Amar, prêtre de 45 ans, curé du groupement paroissial de Limay, un peu suractif, notamment sur Internet via le PadreBlog… tout va basculer. Une péritonite aiguë se déclare, qui révèle bientôt une tumeur envahissante.

Jean-Luc Lefrançois a rencontré le père Pierre Amar, qui a publié en 2019 Hors-service, un livre témoignage dans lequel il revient sur son hospitalisation en urgence, les opérations qu'il a subies et les longs mois de convalescence qui ont suivi. "Je reviens de ce voyage avec le cœur renouvelé…", affirme le père Pierre Amar à Jean-Luc Lefrançois, pour l'émission Tendance Confidences

"En une soirée, je suis passé de 200 à l'heure à zéro"

Hospitalisation en urgence, opérations en série et de longs mois de convalescence bouleversent son quotidien, mais aussi sa vie intérieure. Au fil des semaines, la maladie donne lieu à un voyage inattendu au pays de l'abandon, de la fragilité et de la dépendance, comme nous le livre Pierre Amar au fil des pages de son ouvrage. "Le prêtre est un aidant, sa vocation est d'accompagner les personnes. Devenir patient et fragilisé dans la santé change le regard sur la vie! Ça a changé ma vie, ça m'a bouleversé."

