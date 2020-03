Podcast. COVID-19 : troisième jour de confinement

Philippe Bertin profite du confinement pour ranger ses affaires (entendons-nous, il est aussi possible de ranger ses affaires hors crise sanitaire !). Il bouquine, cuisine, dessine, passe des coups de fil et... regarde la télé. Les émissions de variétés ont été enregistrées avant la crise. Dans l'écran, tout le monde se câline, s'embrasse et se tient les mains. Finalement, c'était pas mal ce temps là !

Les "Carnets d'un confiné" sont diffusés tous les jours à 8h05 sur la radio Tendance Ouest et disponibles en podcast.