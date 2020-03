En questions. Le maire de Caen Joël Bruneau positif au Covid-19 : "a priori, j'ai une forme bénigne"

Joël Bruneau, maire de Caen, est confiné chez lui depuis ce jeudi 19 mars, positif au coronavirus.

Monsieur le maire, comment allez-vous ?

"Ça va, j'ai toussé et eu une fièvre jusqu'à 38,5°C dès lundi, mais il n'y a rien d'alarmant. J'ai a priori une forme bénigne. J'ai pris un seul Doliprane dans le traitement ; ça se transforme comme un gros rhume. Campagne électorale ou pas, un élu est souvent au contact des uns et des autres et, malgré les gestes barrières, la probabilité que je sois contaminé était forte.

À quoi ressemble le quotidien d'un maire lorsqu'il est confiné à domicile ?

On continue à suivre les choses par les moyens technologiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec les mails et le téléphone. Au-delà de ma situation personnelle, l'importance est que les Caennais et Caennaises surmontent cette période le mieux possible.

On vous connaît comme un homme "hyperactif et sportif" : comment allez-vous vivre cette période ?

J'ai beaucoup de lecture en retard, donc entre les coups de fil et les mails, je vais pouvoir lire (rires, NDLR) mais c'est clair que je vais ronger mon frein. Je vais évidemment respecter les consignes sanitaires de manière à ne contaminer personne d'autre. Mes enfants et mon épouse sont tous à la maison avec moi.

C'est la première fois que vous devez travailler de chez vous ?

"Oui, je n'ai pas eu beaucoup de maladies infantiles et on va dire que j'ai la grippe tous les trente ans. Il y a des enseignements à tirer de tout ça : cette période permet de rappeler que chacun est responsable de tous, comme disait Antoine de Saint-Exupéry."