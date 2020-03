Rouen. Coronavirus : une société escroquée de plus de 6 millions d'euros

L'entreprise pharmaceutique Cerp Rouen a été victime d'une vaste escroquerie en lien avec l'épidémie du coronavirus. Selon nos confrères du Parisien, la société a passé une vaste commande de masques de protection et de gels hydroalcooliques pour un montant estimé à 6,6 millions d'euros.

Une enquête ouverte

Seulement, il s'avère que la société auprès de qui la commande a été passée n'existe pas. Cerp Rouen avait en fait été sollicitée par les escrocs qui, se faisant passer pour leur fournisseur habituel, ont proposé de réapprovisionner l'entreprise rouennaise. Celle-ci a donc fourni ses coordonnées bancaires afin de réaliser un virement, mais la commande n'est jamais arrivée.

Une enquête préliminaire a été ouverte le lundi 16 mars pour escroquerie et faux et usage de faux. Les investigations ont été confiées à la police judiciaire de Rouen et à l'Office central de répression de la grande délinquance financière.