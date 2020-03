Barentin. Coronavirus : des salariés de Carrefour font valoir leur droit de retrait

Les commandes ont explosé depuis le début de la crise sanitaire. Pour limiter les contacts, beaucoup choisissent les solutions de drive pour faire leur course. À Carrefour à Barentin, les salariés préparent les commandes à partir des mêmes rayons que les autres clients, s'exposant donc à de nombreux contacts quotidiens. Ce matin, ils ont fait valoir leur droit de retrait. "Les salariés sont venus me voir en pleurs, en réclamant une rencontre avec la direction", explique Gaëtan Couturier, délégué CGT à Barentin et représentant national pour les hypermarchés Carrefour. "Nous, on est en guerre, comme dit le Président, mais avec nos uniformes Carrefour", reprend-il en précisant que les salariés ne disposent d'aucun matériel de protection spécifique et sont soumis à une pression sur les cadences des commandes.

Des horaires aménagés

Localement, des solutions semblent avoir été trouvées. "Après la rencontre, on a la possibilité au cas par cas d'aménager les horaires pour pouvoir préparer les commandes pendant la nuit", explique-t-il. Et ainsi limiter les risques.

Lui, craint pour la santé des salariés. "On verra dans 15 jours le drame dans les hypermarchés, après la période d'incubation, et ce sera trop tard."

À l'heure d'écrire ces lignes, la direction du magasin n'avait pas pu être jointe par la rédaction.