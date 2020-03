Seine-Maritime. En confinement, un étudiant lance "l'apéro à la fenêtre" !

Il ne s'attendait pas à un tel succès. En quelques heures, plus de 500 personnes se sont déjà montrées intéressées pour prendre part, ce vendredi 20 mars à "l'apéro à la fenêtre". L'idée a été lancée par Guillaume, un étudiant rouennais, confiné à son domicile comme l'ensemble de la population face au coronavirus. "Je me retrouve le matin à boire mon café à la fenêtre et j'ai réalisé que régulièrement, je me retrouvais face à face avec mes voisins qui se trouvaient eux aussi sur leur balcon", raconte-t-il.

"Le contact humain va nous manquer"

Le jeune homme a alors discuté avec ses voisins et le lien s'est créé. À l'approche de la fin de semaine, Guillaume, qui a l'habitude de boire un verre avec ses amis le jeudi ou le vendredi, lance cette invitation sur Facebook. "On se dit assez rapidement que le contact humain va nous manquer", affirme-t-il.

"Je reçois plein de messages privés de gens qui me disent qu'ils se sentent seuls et que c'est une bonne idée", souligne Guillaume. Le rendez-vous est donc donné, ce vendredi 20 mars à partir de 18 heures.