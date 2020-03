Seine-Maritime. Inquiétudes autour des conseils d'installation des conseils municipaux

Le premier tour des municipales 2020 s'est déroulé le dimanche 15 mars. Ce sont 30 143 communes qui n'auront pas besoin de deuxième tour. Elles doivent désormais organiser un conseil d'installation pour élire le maire, entre le vendredi 20 et le dimanche 22 mars. C'est une obligation légale, qui fait grogner certains élus en cette période de confinement et alors que le second tour est repoussé.

À titre d'exemple, à Octeville-sur-Mer, Bruno Pizant, qui a perdu contre le maire sortant Jean-Louis Rousselin, ne souhaite pas participer au conseil d'installation prévu le vendredi 20 mars à 10 heures, pour raison sanitaire. Il ne comprend pas que l'État oblige 29 personnes (le nombre d'élus au conseil municipal d'Octeville) à se réunir physiquement en période de confinement. Dans la très grande majorité, ces conseils d'installation ne font que valider au poste de maire la tête de liste de la liste gagnante. Bruno Pizant demande soit un report de ces conseils d'installation comme pour le second tour, soit un vote numérique ou par téléphone.