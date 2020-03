Caen. Les transports de l'agglomération de moins en moins nombreux

Les sièges et les allées du tramway sont vides dans les transports en commun. Alors que les Caennais semblent respecter les mesures de confinement, Keolis Caen Mobilités adapte son offre de transport sur Caen et l'agglomération à compter du jeudi 19 mars.

Dans le tramway, les lignes T1, T2 et T3 circulent toutes les 15 minutes en heures de pointe, de 5 h 45 à 0 h 30. Concernant les bus, les lignes 1 à 6 circulent aux mêmes horaires toutes les 20 minutes en heures de pointe. Les lignes 7 et 22 circulent de 7 heures à 20 heures, avec une fréquence de 30 minutes en heures de pointe. Les lignes 8, 9, 10, 11, 20 et 23 circulent de 7 heures à 19 heures, avec une fréquence de 65 minutes environ. La ligne 12 circule de 6 h 30 à 20 heures, avec une fréquence de 30 minutes. Toutes les autres lignes ne circulent pas, y compris la navette gratuite du centre-ville. Pour rappel, dans les bus, la montée des voyageurs se fait par l'arrière, afin de respecter les mesures barrières avec le conducteur. L'achat du titre de transport est interdit à bord du bus. Il convient de se rendre dans un distributeur automatique ou de se munir d'un ticket SMS.