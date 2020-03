Podcast. COVID-19 : deuxième jour de confinement

Comme nous tous, le journaliste et auteur Philippe Bertin est confiné. Une épreuve pour cet insatiable coureur de chemins de traverse en Normandie et ailleurs. Pour lutter contre son manque de grand air, il nous livre chaque jour une page de son journal. Pour le deuxième jour de confinement, il se pose la question de l'utilité des présentateurs météo à la télé en temps de guerre. Il suggère la création en lieu et place d'une minute citoyenne de solidarité. Le journaliste évoque aussi un ami prof qui garde le lien avec ses élèves.

Les "Carnets d'un confiné" sont diffusés tous les jours à 8h05 sur la radio Tendance Ouest et disponibles en podcast.