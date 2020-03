Près de Caen. Animaleries fermées : que deviennent leurs pensionnaires ?

Tous les magasins "non essentiels" sont fermés en cette période de crise sanitaire et ça vaut aussi pour les animaleries. Mais que fait-on des animaux ? "De nombreuses personnes nous ont questionnés sur ce sujet sur notre page Facebook", indique David Levesque, vendeur animalier dans la jardinerie animalerie Truffaut situé à Rots. Même si les salariés se rendent tous les jours, quelques heures dans l'animalerie, ils ne voulaient pas laisser les animaux seuls. "Spontanément tous les collègues se sont proposés pour prendre des animaux dans leur domicile. Les trois chiots que l'on avait sont partis chez nos collègues, une autre a pris la plupart des poules chez elle, et deux autres personnes ont ramené les perroquets apprivoisés. De cette manière, ils ont une petite maison pour s'amuser et avoir des interactions."

Pour les autres animaux restés dans l'animalerie comme les poissons et les rongeurs, les salariés viennent s'en occuper tous les jours en groupe réduit. "On donne des nouvelles quotidiennement des animaux sur la page Facebook Truffaut Caen."