Le Havre. Coronavirus : ce n'est pas l'affluence des grands jours

Frédéric Hervé suit l'évolution de l'épidémie de coronavirus et les mesures en application en France avec attention. Chef d'établissement en région parisienne, ce Havrais d'adoption est rentré en voiture dans la Cité océane le mercredi 18 mars. Il fallait qu'il soit absolument dans son école le mardi 17 mars. Sur la route du retour, il a été contrôlé par les gendarmes. "Tout s'est bien passé. Je leur ai montré l'attestation de déplacement dérogatoire."

La continuité pédagogique mise en place

Son collège est fermé depuis le lundi 16 mars, mais la continuité pédagogique a été mise en place avec l'ensemble des équipes. "On fait le lien avec les jeunes et les familles", nous explique Frédéric Hervé, alors qu'il s'apprête à recharger sa voiture électrique. Ensuite, il restera confiné à son domicile. "Ce qui est terrible, c'est qu'il fait beau. On aimerait sortir. Mais il faut respecter les règles. On va trouver des activités à faire à la maison. Je vais lire. J'ai également pas mal de papiers à classer. Je les avais enfouis depuis un certain temps. C'est aussi l'occasion de se retrouver avec soi-même."